شوبير يعلن عن مفاجأة بشأن كأس العالم 2034

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن إقامة كأس العالم ٢٠٣٤ في السعوديه .



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" رسمياً - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" يعلن إقامة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية. ".

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تنظيم المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على “إنستجرام”: "سيتم تنظيم أعظم عرض على الأرض من قبل 🇨🇦 كندا و🇲🇽 المكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية".

وأضاف: "من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي و الأوروجواي) - في عام 2030 وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034".