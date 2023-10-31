يوسف الحسيني: لم أر في حياتي أمة تهاجر من أرضها بعد احتلالها

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه كان قد جلس مع مجموعة من أصدقائه من جنسيات، مختلفة، وتم الحديث حول فلسطين، والوضع الإنساني في فلسطين، وتم فتح مناقشة حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وفكرة رفض مصر نزوح الفلسطينيين إلى سيناء.

يوسف الحسيني يتحدث عن سيناء

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن صديقه تحدث عن إمكانية نقل الفلسطينيين، إذ أن الشعب الفلسطيني يعاني بشكل قوي منذ عقود عديدة، وأنه يتم إبادتهم بشكل واضح، ويجب أن يتم حمايتهم.

وتابع يوسف الحسيني، أن هذا الشخص يعبر أن هناك ضغط كبير من الإعلام الغربي فيما يتعلق بمخطط تهجير الفلسطينيين، "أنا عمري ما شفت في حياتي أمة سابت أرضها وهاجرت عشان تم احتلالها".

وأردف أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يعني تصفية القضية الفلسطينية، وموافقة مصر على التهجير يعني سماح وموافقة مصر على إنهاء اسم دولة فلسطين بشكل كامل، وأن يتم تجنيس الفلسطينيين إلى مصريين.