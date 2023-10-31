الأنباء الواردة من مخيم جباليا تثير رعب منظمة "أطباء بلا حدود"

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، إنها شعرت بالرعب من الأخبار الواردة من مخيم جباليا، منددة بالعنف الذي لا معنى له.

وأضافت منظمة “أطباء بلا حدود”: “بعد الهجوم، وصل العديد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء حيث ساعدت فرقنا في تقديم الرعاية للحالات الطارئة”.

وقال محمد حواجرة، وهو ممرض في منظمة أطباء بلا حدود: “وصل أطفال صغار إلى المستشفى مصابين بجروح عميقة وحروق شديدة.. جاءوا بدون عائلاتهم.. كان الكثيرون يصرخون ويسألون عن والديهم. بقيت معهم حتى تمكنا من العثور على مكان، حيث كان المستشفى مليئا بالمرضى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال شاهد عيان على الغارة الجوية التي شنتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في شمال غزة، إنه رأى طائرة من طراز إف-16 تطلق عدة صواريخ على المخيم.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال محمد إبراهيم: “كنت أنتظر في الطابور لشراء الخبز عندما سقطت سبعة إلى ثمانية صواريخ فجأة ودون أي إنذار مسبق من طائرة من طراز إف-16 على حي اليافاوية في مخيم اللاجئين”.

وقال إبراهيم: “كانت هناك سبعة إلى ثمانية حفر ضخمة في الأرض، مليئة بالشهداء، وأشلاء الجثث في كل مكان.. لقد شعرت وكأنها نهاية العالم”.

وأظهرت الصور من موقع الانفجار عدة حفر عميقة، محاطة بمباني مدمرة أو متضررة.

وقدر الدكتور عاطف الكلحوت، رئيس المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، حيث تدفقت أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، أن استشهاد العشرات في الانفجار.