21 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية الثلاثاء

قرر مجلس الدولة، تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٧، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعة (۲۰۱۹) المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢٣.

وأعلنت الادارة عن ضوابط الحضور كالتالي:-

۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

٤ - تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار/ رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٥, مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

