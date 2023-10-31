محدش يزايد.. يوسف الحسيني: أكثر من 100 ألف مصري استشهدوا لأجل فلسطين

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أنه لا يوجد أي دولة في العالم وقفت بجانب القضية الفلسطينية مثلما فعلت مصر، إذ أن مصر هي التي دافعت وقُتل واستشهد أبنائها من أجل القضية الفلسطينية، وفكرة المزايدة على مصر في هذه القضية غير موجودة، "محدش يقدر يزايد على مصر في هذه القضية".

يوسف الحسيني يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مصر هي من دخلت بنفسها حرب 1948 من أجل الحرب من أجل فلسطين، واستشهد منهم 100 ألف شهيد بل ويزيد عن ذلك، وكذلك في حرب 1956.

وتابع يوسف الحسيني، أن استهداف مصر في 1956 ليس فقط من أجل قناة السويس وإنما من أجل فلسطين، والعديد من المواقف الخاصة بمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وواصل: "محدش في العالم كله عمل عشر اللي عملته مصر من أجل فلسطين والقضية دي ف محدش يجي يزايد على موقف مصر فيما يتعلق بالقضية، ومصر ترفض تهجير الفلسطينيين لأي مكان في العالم وليس فقط لسيناء".