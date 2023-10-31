ذعر في إسرائيل.. إجراء عاجل من الموساد بعد حادث مطار داغستان

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن الموساد الإسرائيلي يخشى من أن حادثة مثل تلك التي شوهدت في مطار محج قلعة بجمهورية داغستان الروسية، حيث هبطت طائرة من إسرائيل، يمكن أن تحدث في عشرات الأماكن الأخرى في العالم.

رسم خريطة عاجلة

وحسب الصحيفة العبرية، قرر الموساد بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي رسم خريطة عاجلة لجميع الأماكن التي يخشى حدوث أعمال شغب فيها بسبب تواجد الإسرائيليين واليهود.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرًا شديد الخطورة من السفر فيما يتعلق بشمال القوقاز، داعية الإسرائيليين إلى تجنب السفر إلي 10 مناطق مختلفة هناك.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا ساعدت في إثارة الاضطرابات في داغستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "لست متأكداً من أن جميع المشرفين رفيعي المستوى في كييف يعرفون ما تفعله التهم الموجهة إليهم، والتحريض على المذابـ ح في روسيا".

وشدد الرئيس الروسي، على أن أجهزة المخابرات الروسية ووكالات إنفاذ القانون يجب أن تتحرك بحزم لحماية دستور البلاد.

وأصدر بوتين تعليماته إلى رؤساء المناطق وقوات الأمن بالتحرك في الوقت المناسب لحماية الوئام بين الأعراق والأديان.