إبراهيم عيسى: فكرة التهجير إلى سيناء نباح فقط والرهان على المصريين |فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى،أن موقف اليوم من أمام معبر رفح هو تأكيد مصري برفض التهجير للفلسطينيين في سيناء، موضحا أن كلمة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم جلل ومليء بالدلالات.

فكرة التهجير إلى سيناء هو نباح

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك حالة من تصفية الحسابات من قبل بعض الفصائل تجاه القيادة المصرية فيما يخص الملف الاقتصادي والحريات وكأنك تنتحر، مشددًا على أن بعض الأطراف تنتصر لحماس من باب المكايدة في النظام المصري وتصفية الحسابات معه.

وتابع: "بكرة مصر مستعدة لاستقبال جرحى فلسطينيين.. هيقولوا التهجير بدأ"، مشددًا على أنهم سيتحدثون عن التهجير، فكرة التهجير إلى سيناء هو نباح، موضحا أن الرهان على الشعب المصري ولن يجرؤ أحد على تهجير سيناء.