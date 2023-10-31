قيادي بحركة فتح الفلسطينية: مجزرة جباليا نكبة جديدة

قال جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" الفلسطينية إن "ما حدث في مخيم جباليا هو مجزرة حقيقية ونكبة جديدة، حيث ارتقى ما يزيد عن 400 فلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف المخيم اليوم".

وأضاف عبيد أن "مخيم جباليا منطقة مزدحمة جدا بالسكان، بحيث بلغ تعداد السكان بها ما يزيد عن 280 ألف نسمة"، بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح أن الاعتداء كان على وسط المخيم، بشكل يرتقي إلى محرقة حقيقية ومجزرة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب والمذابح والمجازر المتكررة التي تشهدها المخيمات والمدن الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابع: "نتحدث عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأكثر من مليون نازح فلسطيني خرجوا إلى مواقع اللجوء ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وللعراء وللشوارع والميادين الفلسطينية، لكن لاحقتهم الاعتداءات الإسرائيلية ليرتقي عدد كبير منهم".