نشرة المرأة والصحة|عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يعد مرض الكبد الدهني، المعروف طبيًا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، مشكلة صحية شائعة ولكن غالبًا ما لا يتم التعرف عليها، ويحدث ذلك عندما تتراكم الدهون في خلايا الكبد، مما يضعف وظيفتها ويحتمل أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، في حين تلعب الوراثة والعوامل الأيضية دورًا، فإن العديد من عادات نمط الحياة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

تساقط الشعر من أكثر المشاكل الجلدية التي تواجه الكثير من السيدات و الفتيات، على الرغم من أن تساقط الشعر التدريجي قد لا يكون واضحًا على الفور، إلا أن هناك إشارات خفية يرسلها جسمك والتي قد تكون مؤشرات مبكرة على تساقط الشعر.

حرص الحضري على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة له برفقة زوجته.

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الفيسبوك، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.