شوبير لمدرب صن داونز: الفوز على الأهلي حاجة كبيرة

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة للمدير الفني لنادي داونز بعد الفوز علي الأهلي بهدف مقابل لاشيء.



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :"مش فاهم سبب انزعاج البعض من احتفال مدرب صن داونز، هل هو مبالغ فيه وكإنه ضمن التأهل؟ هو حر والفوز على الأهلي حاجة كبيرة، دورك إنت إنك ترد عليه بكرة وتحتفل بطريقتك وتحتفل أضعاف احتفالاته، مش شايف أي سبب للهجوم على الراجل".

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة صن داونز المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – محمد هاني – خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – رضا سليم- بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا – أنتوني موديست – صلاح محسن.