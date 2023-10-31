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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النظام العالمي ينهار.. سياسي روسي مخضرم يعلن بدء الحرب العالمية الثالثة

سياسي روسي مخضرم
سياسي روسي مخضرم يعلن بدء الحرب العالمية الثالثة

قال فيودور لوكيانوف، خبير السياسة الخارجية الروسي البارز، إن الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل، مشيرا إلي أن النظام العالمي ينهار، ويبدو أنه لا توجد حاليًا آلية لحل النزاعات، بما في ذلك التصعيد المستمر بين إسرائيل وحماس.

أدلى لوكيانوف، وهو رئيس هيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاع (SVOP) ورئيس تحرير مجلة روسيا في الشؤون العالمية، بهذه التصريحات في مقابلة نشرتها صحيفة “كومسومولسكايا برافدا”.

وقال لوكيانوف، إن “العالم شهد في الآونة الأخيرة إعادة إشعال الصراعات القديمة والمجمدة، مستشهدا بالأعمال العدائية في ناجورني كاراباخ والمواجهة بين روسيا وأوكرانيا والتصعيد الجديد في الشرق الأوسط كأمثلة”.

وأضاف أن “المجموعة المستمرة من الصراعات هي في الواقع حرب عالمية جديدة، والتي يبدو أنها تختلف بشكل كبير عن الصراعين العالميين في القرن العشرين”.

وقال لوكيانوف: “هناك سلسلة من الصراعات التي تؤثر على العالم كله. في الواقع، الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل. وبهذا المعنى، فهي لا تزال أفضل من الحروب التي حدثت في القرن العشرين، لكن الفرح فيها قليل”.

وأضاف: “نحن نتوقع غريزيًا أن الحرب ستبدأ تمامًا مثل الحرب العالمية الثانية.. لكن مثل هذه الحروب ربما لن تحدث بعد الآن، فبعد كل شيء، هناك أسلحة نووية لا تزال تعيق الكثير منها”.

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وحذر من أن التصعيد في الشرق الأوسط ليس الصراع الأخير، حيث من المتوقع اندلاع المزيد من الأعمال العدائية في جميع أنحاء العالم قريبًا، ولا يبدو أن أحدًا قادر الآن على إيقافها.

وأضاف: “النظام العالمي ينهار. لقد كانت تجربة غير سارة، بسبب الخوف من الدمار المتبادل، ولكن كان من الممكن السيطرة عليها. لقد اندلعت حروب في الشرق الأوسط من قبل، لكن الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة تدخلا وأخمداها حتى الصراع التالي.. والآن لا أرى حتى آلية تسوية مؤقتة”.

الحرب العالمية الثالثة لوكيانوف إسرائيل روسيا

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