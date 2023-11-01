عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 1-11-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه داخل مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع وذلك في أول تعاملات اليوم الأربعاء 1-11-2023.

 

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.

30.75 جنيه بـ بنك مصر.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 30-10-2023

استقرار السعر 

وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في مصر، استقرارا مع أول تعاملات داخل البنوك اليوم ا، منذ اكثر من 4 شهور علي الأقل.

أقل سعر 


وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية و مصر والأهلي

سعر البنك المركزي


وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي أمام الجنيه 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع .


سعر بنوك القطاع الخاص

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الوطني القطري QNB، التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد،المصرف العربي الدولي،المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، المشرق، بلوم،أبوظبي الأول".


حدود استخدام بطاقات الخصم في الخارج

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score   لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.  

إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية
جاء ذلك إلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17/10/2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.

وفي هذا الصدد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.

وحرصاً من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

الائتمان المحلي

ارتفع حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية بنهاية إبريل الماضي إلى 6.4 تريليون جنيه مقابل 6.302 تريليون جنيه في مارس من نفس العام بعد أن كان 6.2 تريليون جنيه في فبراير 2023.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن صافي المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي بلغ 4.1 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 3.96 تريليون جنيه في مارس 2023 ومقارنة بـ 3.92 تريليون جنيه في فبراير السابق.
وتضمنت المطلوبات بنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع" .

ووصلت المطلوبات من القطاع العام لبنود الإقراض والخصم والأوراق المالية، نجو 116.85 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 119.61 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 119.62 مليار جنيه في فبراير 2023

وبلغت المطلوبات للإئتمان المحلي من القطاع الخاص نحو 1.42 تريليون جنيه في ابريل الماضي مقابل 1.405 تريليون جنيه في مارس من نفس العام ومقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه في فبراير السابق

سجل الائتمان المحلي المطلوب من القطاع العائلي نحو 793.123 مليار جنيه في ابريل الماضي مقابل 797.512 مليار جنيه في مارس 2023 ومقارنة بـ 777.91 مليار جنيه في فبراير 2023.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أقل سعردولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنك المركزي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

بوليفيا تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

المجلس الإسلامي الأمريكي يوجه الإنذار النهائي لـ بايدن بشأن قطاع غزة

تصرف مفاجئ من الخطيب بمران الأهلي قبل مواجهة صن داونز

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم السبت 28-10-2023

ترشيحاتنا

الصين: القصف الإسرائيلي على غزة يتجاوز حدود الدفاع عن النفس

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 1-11-2023

مفاجأة.. بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون المساعدات لإسرائيل في هذه الحالة

وسط اقتحام طولكرم.. زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الشريط الساحلي لغزة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تكرر صفعتها لإسرائيل وتحبط مخططها في سيناء

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن تجديد عقدي فتوح وصبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ويتش كيك| بأسهل الخطوات

بملابس كاجوال.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

5 عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني | احترس

طريقة عمل مسخن فلسطيني| بمذاق لا يقاوم

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ