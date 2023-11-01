أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 1-11-2023

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه داخل مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع وذلك في أول تعاملات اليوم الأربعاء 1-11-2023.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.

استقرار السعر

وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في مصر، استقرارا مع أول تعاملات داخل البنوك اليوم ا، منذ اكثر من 4 شهور علي الأقل.

أقل سعر



وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية و مصر والأهلي

سعر البنك المركزي



وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي أمام الجنيه 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع .



سعر بنوك القطاع الخاص

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الوطني القطري QNB، التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد،المصرف العربي الدولي،المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، المشرق، بلوم،أبوظبي الأول".



حدود استخدام بطاقات الخصم في الخارج

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية

جاء ذلك إلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17/10/2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.

وفي هذا الصدد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.

وحرصاً من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

الائتمان المحلي

ارتفع حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية بنهاية إبريل الماضي إلى 6.4 تريليون جنيه مقابل 6.302 تريليون جنيه في مارس من نفس العام بعد أن كان 6.2 تريليون جنيه في فبراير 2023.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن صافي المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي بلغ 4.1 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 3.96 تريليون جنيه في مارس 2023 ومقارنة بـ 3.92 تريليون جنيه في فبراير السابق.

وتضمنت المطلوبات بنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع" .

ووصلت المطلوبات من القطاع العام لبنود الإقراض والخصم والأوراق المالية، نجو 116.85 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 119.61 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 119.62 مليار جنيه في فبراير 2023

وبلغت المطلوبات للإئتمان المحلي من القطاع الخاص نحو 1.42 تريليون جنيه في ابريل الماضي مقابل 1.405 تريليون جنيه في مارس من نفس العام ومقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه في فبراير السابق

سجل الائتمان المحلي المطلوب من القطاع العائلي نحو 793.123 مليار جنيه في ابريل الماضي مقابل 797.512 مليار جنيه في مارس 2023 ومقارنة بـ 777.91 مليار جنيه في فبراير 2023.