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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: آلاف الجثث تحت الأنقاض في القطاع لم نصل إليها

قصف غزة
قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن آلاف الجثث تحت الأنقاض في القطاع لم يتم الوصول إليها حتى الآن.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن هناك ساعات تفصلها عن توقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية، وسط مقاومة من الفصائل الفلسطينية من داخل المخيم.

وبحسب ما نشرته الصحف الفلسطينية، فقد طالبت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو رميلة بتسليم نفسه عبر مكبرات الصوت، ولكنه لم يستسلم حتى الآن.

وتدور اشتباكات عنيفة مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين، وبالأخص في حي الجابريات بمدينة جنين، فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى - عش الدبابير- عن استهداف قوات الاحتلال في الجابريات، حيث يخوض مجاهدونا اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال في منطقة الجابريات لفك الحصار عن القائد أمين سر حركة فتح عطا أبورميلة.

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