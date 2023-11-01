طالب من الوافدين: درست في الأزهر منذ الصغر ولم أجد فيه تطرفا..فيديو

قال عبد اللطيف عبد الفتاح، أحد الطلاب الوافدين إلى الأزهر الشريف من دولة الفلبين، إنه ولد في مصر وعاش فيها ودرس بالأزهر الشريف، حتى التحق بكلية الشريعة والقانون.

الشريعة والقانون

وأضاف الطالب عبد اللطيف، في حوار لصدى البلد، أنه التحق بكلية الشريعة والقانون، لأنه يحب منذ الصغر يحب الأحكام الفقهية ودراسة الفقه الإسلامي.

وأشار إلى أنه بحث فوجد أنسب كلية لدراسة ما يحبه هي كلية الشريعة والقانون، والتي تجمع بين الدراسة الشرعية والفقه والقانون في نفس الوقت.

وأوضح، أن المادة الأساسية في الدراسة الأزهرية هي المواد الشرعية والدينية، ولا يحدث هذا في باقي الجامعات، منوها أن ما يروج على أن الأزهر يدرس التطرف، فهذا بعيد كل البعد عن الواقع.

وأكد أنه لاحظ من خلال دراسته في الأزهر الشريف، ووجد كل ود بينه وبين زملائه منذ الحضانة إلى الجامعة، فوجد أنه يعيش وسط أهله، ولم يجد تعصبا ولا تطرفا يوما ما.

وأضاف، أننا نريد نشر رسالة الأزهر الشريف، وهي تقبل الاختلاف والتعايش وقبول الرأي الآخر، ونريد أن نوجد هذا في مجتمعاتنا بعد العودة لبلادنا مرة أخرى.

وشدد على أن التوسط هو الحل الأمثل في كل شئ من حياتنا، وهذا موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا).

مجتمع مصر لذيذ

قال عبد اللطيف عبد الفتاح، أحد الطلاب الوافدين إلى الأزهر الشريف، من دولة الفلبين، إن المجتمع المصري مجتمع لذيذ يتعاملون معنا كأخوة.

وأضاف عبد اللطيف عبد الفتاح، في حوار لصدى البلد، أنني أعتبر مصر وطني الثاني، وأنا أعيش في مصر منذ الصغر، واندمجت مع زملائي المصريين، الذين لم يشعرونني بالغربة بينهم.

وتابع: حتى الآن أتذكر زملائي في الحضانة، وكذلك المدرسين والأساتذة في المعهد الأزهري الذي درست فيه، منوها أن مصر ليس فيها أجنبي وغير أجنبي، فالكل يتعاملون معاملة واحدة بدون تفرقة.

وأشار إلى أنه يحب الأكل المصري كثيرا، وأبرز الأكلات، الكشري والفول والطعمية والمسقعة والمهروسة والمحشي والكباب والملوخية والفسيخ، منوها أن المجتمع المصري على وجه العموم، يعتبر بمثابة عيلة واحدة.

وقال عبد اللطيف عبد الفتاح، أحد الطلاب الوافدين إلى الأزهر الشريف، من دولة الفلبين، إنه ولد في مصر وعاش فيها طول عمره الذي يبلغ 22 سنة.

وأضاف عبد اللطيف عبد الفتاح، في حوار لصدى البلد، أنه التحق بجميع المراحل التعليمية في مصر من الحضانة حتى المرحلة الجامعية.

وذكر أنه يدرس حاليا في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، واختار قسم الشريعة والقانون، لأن طبعه منذ الصغر نشأ على حب الأحكام الفقهية، يحصل على كثير من الدورات في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وبالتنسيق مع إدارة الوافدين بالمنظمة.