الأهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية.. لهذا السبب

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر إلى وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على حضور ٥٢ ألف مشجع.

و كتب ماهر همام : الأهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية .

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق قبل مواجهة صن داونز غدا، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي في لقاء الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بهدف دون رد الأحد الماضي.