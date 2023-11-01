عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية.. لهذا السبب

صدى البلد

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر إلى  وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على حضور ٥٢ ألف مشجع.

و كتب ماهر همام : الأهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية .

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق قبل مواجهة صن داونز غدا، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

 

وانتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي في لقاء الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بهدف دون رد الأحد الماضي.

الأهلى القيادات الأمنية وزير الداخلية جماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

بوليفيا تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

المجلس الإسلامي الأمريكي يوجه الإنذار النهائي لـ بايدن بشأن قطاع غزة

ترشيحاتنا

صحفي فرنسي: المونديال حسم جائزة الكرة الذهبية لميسي.. ولا يوجد ظلم للأفارقة|فيديو

بسبب العدوان على غزة.. قرار عاجل لـ تشيلي بشأن سفيرها في إسرائيل

دعاء قضاء الحاجة بسرعة البرق .. فرصة عظيمة اغتنمها

وزير النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل ومحطات مترو جديدة الأسبوع القادم

طلب مهم من بلينكن لرئيس إسرائيل بشأن المدنيين في غزة

الاحتلال يسقط صاروخ أرض - جو أطلق من لبنان على مسيرة إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مسخن فلسطيني| بمذاق لا يقاوم

بمكياج لافت.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ