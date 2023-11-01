قبل مواجهة صن دوانز.. نجم الأهلي السابق يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

طرح ماهر همام نجم الأهلي السابق سؤالا للجمهور بشان مباراة الاهلي و صندوانز اليوم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام: طلع كولر اللى جواك وقولي اي أنسب تشكيل ممكن يبدأ بيه بكره أمام صنداونز .

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق قبل مواجهة صن داونز غدا، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي في لقاء الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بهدف دون رد الأحد الماضي.