إسلام صادق: صن داونز رد بقوة على شكوى الأهلي من الظلم التحكيمي

علق الناقد الرياضي اسلام صادق علي رد مدرب "صن داونز" على شكوى الاهلي من الظلم التحكيمي في مباراة الذهاب.

و كتب اسلام صادق عبر فيسبوك: مدرب "صن داونز" رد بقوةوبالدليل على شكوى الاهلي من الظلم التحكيمي في مباراة الذهاب ، واثبت ان منظومة فريقه تدار بفكر وتخطيط وليس بعشوائية!

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق قبل مواجهة صن داونز غدا، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي في لقاء الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بهدف دون رد الأحد الماضي.