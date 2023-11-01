ميناء العريش جاهز لاستقبال المساعدات الإنسانية لغزة.. تفاصيل

كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أخر مستجدات إيصال المساعدات الإنساني للمواطنين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وصلت 63 طائرة مساعدات لمصر منذ الأزمة، مضيفا أن قريبا سيتم فتح ميناء العريش لاستقبال المساعدات.

وأضاف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لدينا منظومة متكاملة لاستقبال المساعدات، متابعا أن رصيف ميناء العريش جاهزة لاستقبال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة المصرية لا تتأخر في مساعدة الأشقاء في فلسطين ط.



