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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023: الرومانسية في قمتها

الميزان
الميزان

برج الميزان  – من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر يتصف هؤلاء الأشخاص بالاخلاص في الصداقة والطيبة والتردد الشديد

نعرض لكم توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

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برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

أن القليل من الإيمان يقطع شوطا طويلا ويحتاج مولود برج الميزان هذا الشهر إلى القليل من الإيمان والثقة بأن كل شيء سينجح في النهاية.

تخلص من حاجتك للسيطرة على كل شيء واحتضان المجهول والأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون.

برج الميزان على الصعيد العاطفي

سواء كنت في علاقة ملتزمة أو عازبًا ومستعدًا للاختلاط، فالحب يلوح في الأفق وحافظ على عقلك وقلبك منفتحين، وستجد أن الرومانسية تحيط بك في كل مكان.

يمكن للأزواج أن يتوقعوا مستوى أعمق من العلاقة الحميمة، في حين أن مواليد برج العذراء سيكون لديهم مجموعة من الخاطبين المحتملين الذين يتنافسون على جذب انتباههم وكن منفتحًا على التجارب الجديدة ودع الحب يتسلل إليك يا برج العذراء.

توقعات برج الميزان مهنيا

عملك الجاد وتفانيك يؤتي ثماره، وستجد نفسك أمام عدد من الآفاق الوظيفية المثيرة وأبقِ عينيك مفتوحتين وكن منفتحًا على التحديات الجديدة.

لا تخف من المخاطرة، فقد تؤدي إلى نجاح كبير وسيساعدك تركيزك وتصميمك على الوصول إلى أهدافك، لذا ابق متحفزًا واستمر في المضي قدمًا.

توقعات برج الميزان صحيا

يركز مواليد برج العذراء هذا الشهر على الرعاية الذاتية وتخصيص الوقت لأنفسهم و لا تهمل صحتك الجسدية أو العاطفية، وتأكد من أخذ فترات راحة عند الحاجة وقم بدمج العادات الصحية في روتينك اليومي، مثل ممارسة الرياضة أو التأمل.

صحتك العقلية والجسدية متشابكة، لذا اعتني بهما ومع القليل من الرعاية الذاتية، ستجد أنك قادر على مواجهة أي تحدٍ يأتي في طريقك.
 

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