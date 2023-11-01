أحمد نجيب: الأهلي يفتقد للمساندة داخل الاتحاد الأفريقي

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات أحمد نجيب من ملعب أون تايم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير:ملعب أون تايم | أحمد نجيب "الأهلي يفتقد للمساندة داخل الإتحاد الأفريقي، بعض الأندية بتهتم إن يكون لها ظهير في الكاف يحميها لكن الأهلي بيفتقد ده رغم نجاحاته"

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق قبل مواجهة صن داونز غدا، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي في لقاء الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بهدف دون رد الأحد الماضي.