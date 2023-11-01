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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آسف لعدم حمايتكم.. رئيس وزراء اسكتلندا يدين مجزرة مخيم جباليا

حمزة يوسف رئيس وزراء
حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا

أدان رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، اليوم الأربعاء، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

وقال يوسف في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، "أشعر بالأسف لهؤلاء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في مخيم جباليا للاجئين لأن العالم لم يستطع حمايتكم".

وأضاف: "يجب إدانة هذا التجاهل الصارخ لحياة البشر بشكل لا لبس فيه"، مستطردًا "لا تدعوا المزيد من الأطفال يموتون، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لا أقل من ذلك".

وأرفق يوسف منشوره بصورة للدمار الذي خلفه القصف بالمبنى السكني في مخيم جباليا، بينما يعمل المواطنون وطواقم الانقاذ على انتشال الجرحى والشهداء.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نشر رئيس الوزراء الاسكتلندي عدة منشورات وأصدر عدة تصريحات تطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

يذكر أن والدي زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي، ما يزالا محاصرين في غزة، بعد أن وصلا إلى القطاع لزيارة أحد أقربائهما، قبل العدوان.

وقال يوسف، إن أهل زوجته المحاصرين في غزة على قيد الحياة ولكن نفدت مياه الشرب النظيف.

رئيس الوزراء الاسكتلندي الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي مخيم جباليا غزة

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