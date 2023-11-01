وسط تصعيد إسرائيلي.. انقطاع الاتصالات والإنترنت في جنوب قطاع غزة

أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، بانقطاع الاتصالات والإنترنت في جنوب قطاع غزة.

فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تنفذ تجريف للشوارع وتحدث دمارًا كبيرًا أثناء الاقتحام المتواصل لمدينة جنين.

وفي وقت سابق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ مجزرة جديدة للحرب على قطاع غزة، حيث شن غارات شديدة العنف على مخيم جباليا، ما أسفر عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال ستة قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات ما يعني إلقاء 6000 كيلو جرام متفجرات.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.