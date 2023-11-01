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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول حقوقي موريتاني: اعتمادنا في "AGOA" الأمريكي اعتراف بخطواتنا بمجال حقوق الإنسان

صدى البلد

قال رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إن اعتماد موريتانيا في برنامج "AGOA" الأمريكي، اعتراف بخطواتها في مجال حقوق الإنسان. 


وهنأ الحقوقي، الحكومة الموريتانية بهذا القرار، الذي أعلن عنه مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس الثلاثاء.


وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن أن موريتانيا ستستفيد من المزايا التجارية الممنوحة من الولايات المتحدة، في إطار قانون النمو والفرص في أفريقيا المعروف اختصارا بـ "AGOA"، اعتبارا من يناير المقبل.. حيث يسمح القانون لصادرات البلدان المؤهلة، بالولوج إلى السوق الأمريكية، دون رسون جمركية. 


بدوره، ذكر المكتب - في بيان - أن هذه الاستفادة تأتي بعد إحراز موريتانيا لتقدم كبير وملموس في مجال حقوق العمال، والقضاء على العمل القسري.


يشار إلى أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أعلن - أمس الثلاثاء - أن مزايا الأفضلية التجارية لموريتانيا بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا "AGOA" ستُعاد في الأول من يناير 2024 بعد أن حققت تقدما كبيرا وملموسا في حقوق العمال والقضاء على السخرة. 


كما يأتي هذا الإعلان بعد أزيد من أربع سنوات من تعليق موريتانيا من الاستفادة من مزايا القانون الذي يشجع الدول الإفريقية على التصدير ى السوق الإفريقية. 


وقد شهدت العلاقات الموريتانية الأمريكية تطورا ملحوظا - خلال السنوات الماضية - خاصّة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، كما شهدت زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لواشنطن في ديسمبر الماضي، الإعلان عن عدد من اتفاقيات الشراكة لاسيما في إطار برنامج تحدي الألفية.

 

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