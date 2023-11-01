وسط اقتحام طولكرم.. زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الشريط الساحلي لغزة

أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، بدأت في استهداف الشريط الساحلي لقطاع غزة الآن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اعتقال أسير محرر من بلدة فرعون، جنوب طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة فرعون واعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد بعد مداهمة منزله.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن استشهاد نحو 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.