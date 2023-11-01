صحف الإمارات اليوم.. انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تمامًا في غزة.. بايدن والعاهل الأردني يبحثان زيادة المساعدات للمدنيين في القطاع.. وبوليفيا تقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتشيلي وكولومبيا

شركة بالتل: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تماما في غزة

بوليفيا تقطع العلاقات مع إسرائيل وتشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما

«الصحة العالمية» تحذر من كارثة وشيكة في غزة

عشرات آلاف المهاجرين الأفغان يغادرون باكستان تجنباً للترحيل

القوات الروسية تدمر ورشة تصنيع زوارق وطائرات مسيّرة في أوديسا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

ونقلت صحيفة "البيان"، أن شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أعلنت فجر اليوم الأربعاء، انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب على منصة "إكس"، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، التي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن غزة تواجه كارثة وشيكة على الصحة العامة، في ظل زيادة عدد سكانها والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وأكد مستشار المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، الدكتور جمال عصمت، على خطورة الوضع الصحي في القطاع، خصوصاً في ظل خروج نسبة كبيرة من مستشفيات غزة من الخدمة نهائياً، مؤكداً أن الوضع السيئ في غزة ينعكس بصورة كبيرة على الوضع الصحي هناك.

ومن صحيفة "البيان"، أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب هجماتها على قطاع غزة، في حين استدعت كولومبيا وتشيلي المجاورتان سفيريهما للتشاور.

ونددت الدول الثلاث الواقعة في أمريكا الجنوبية بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وأدانت استشهاد المواطنين الفلسطينيين.

كما نقلت “البيان”، أن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله ناقشا يوم الثلاثاء التزامهما المشترك بزيادة المساعدات للمدنيين في قطاع غزة خلال الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”

وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين أكدا مجددا ضرورة حماية حياة المدنيين وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة.

عالميًا، ذكرت صحيفة "الخليج" أن أكثر من 10 آلاف مهاجر أفغاني سارعوا إلى الحدود، أمس الثلاثاء، في اليوم الأخير لمهلة محددة لنحو 1,7 مليون أفغاني لمغادرة باكستان طوعاً أو التعرّض إلى التوقيف والترحيل.

ومن الصحيفة ذاتها، دمرت روسيا ورشة تصنيع زوارق وطائرات مسيرة في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، في إطار الحرب الدائرة بين الجانبين، وأعلن سلاح البحرية الروسي حصوله على سفن مجهّزة بأسلحة عالية الدقة.

ومن "البيان"، وافق مجلس الشيوخ على تعيين جاكوب ليو، سفيرا لدى إسرائيل، ليشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرئيسي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا مع حماس.

وحصل جاكوب الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، على 53 صوتا مقابل 43 صوتا.