اليهود مذعورون| 40 حاخاما يحثون الاتحاد الأوروبي على حماية جالياتهم

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن مؤتمر حاخامات أوروبا، بعث رسالة إلى وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يطالبون فيها بتعزيز الأمن حول المجتمعات اليهودية واتخاذ موقف صارم ضد أنصار فلسطين من خلال حل المنظمات التي تدعم المقاومة الفلسطينية وعدم منح الجنسية لأي شخص يعبر علنا عن ذلك.

ووفقا لموقع "مكور ريشون" العبري، فقد وقع الرسالة 40 من كبار الحاخامات في القارة الأوروبية.

وكتب الحاخامات في الرسالة بحسب الموقع: "حياة اليهود في أوروبا في خطر والحفاظ على سلامتهم بين أيديكم".

وأضافوا: لقد أصبح يهود أوروبا مرة أخرى الهدف الرئيسي لجرائم الكراهية والهجمات الإرهابية. وفي الأسبوعين الماضيين، اضطرت الجاليات اليهودية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع التهديدات التي تهدد حياتهم، والهجمات على المعابد اليهودية والشركات وحتى الاغتيالات".

وتابعوا "دورنا كمؤتمر الحاخامات الأوروبيين هو ضمان سلامة وحقوق اليهود الأوروبيين. دوركم هو ضمان استمرار الحياة اليهودية في أوروبا في الازدهار، إلى جانب حماية القيم الأوروبية للسلام والحرية والديمقراطية".

وقال رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا، الحاخام فينحاس غولدشميت، إنه "في أوروبا اليوم، لا ينبغي لليهود أن يخافوا من إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو ارتداء القلنسوة في الأماكن العامة. نحن نطالبكم بالمعاملة بكل شدة. يجب عليكم ضمان سلامة الجاليات اليهودية ومؤسساتها وإدانة أي شخص أو منظمة ترتكب جرائم حماس. يجب ألا يجدوا موطنا في الاتحاد الأوروبي".