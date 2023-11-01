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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين الفلسطينية

صدى البلد

أفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من جنين، التي اقتحمتها من عدة محاور.

وأضاف المركز عبر حسابه علي منصة “إكس” بارتفاع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين، شمال الضفة الغربية، إلى 3، في حين أصيب 4 آخرون.

كان قد استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

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وشنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 12 شهيدا وعشرات الجرحى، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت مصادر طبية لـ “وفا” في غزة، عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيات بالقطاع، وذلك بسبب قرب نفاد الوقود.

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