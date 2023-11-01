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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنت تريد قتلنا.. دعنا نخرج |الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو.. شاهد

الأسرى الإسرائيليون
الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو

"إلى بيبي نتنياهو مرحبًا بك.. نحن الأسرى لدى حماس منذ 23 يومًا" بهذه الكلمات بدأت مجموعة من الأسرى الإسرائيليين توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبين بخروجهم وعودتهم إلى ذويهم.

ظهر ذلك في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لثلاث نساء من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس. 

الفشل في السياسة والأمور العسكرية

 

قالت إحداهن "نحن نعرف أن كان وقف إطلاق النار سيحدث وكنا سنخرج من الأسر.. وأنت يانتنياهو تعهدت بالإفراج عنا جميعًا ولكن بدلًا من ذلك نحن نتحمل فشلك في السياسة والأمور العسكرية." ثم أضافت غاضبة "بسبب الفشل في 7 أكتوبر وعدم وجود أي جنود هناك .. لم يقم أحد بتأميننا ونحن المواطنون نقوم بدفع الضرائب لدولة إسرائيل. وها نحن في الأسر لدى حماس".

أنت تريد قتلنا

وقالت الأسيرة الإسرائيلية بعد ذلك "أنت تريد قتلنا.. أنت تريد أن نموت وأن يقوم الجيش بقتلنا." وتابعت "لقد تسببت في مقتل الكثير من الإسرائيليين."

وطالبت الأسيرة نتنياهو بضرورة الإفراج عن جميع أسراهم (مشيرة إلى أسرى حركة حماس) و "الإفراج عنا من هنا" ثم قالت "دعنا نخرج من هنا ونعود لعائلاتنا." 

@r.l.l.h.gmbh #جيش_أبن_فلسطين☝️❤️ #هنا_غزة_تصنع_المستحيل_غزة_الصمود ♬ Türküm - Serhat Durmus
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