جيش الاحتلال: أبلغنا عائلات 326 جنديا بمقتلهم منذ 7 أكتوبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن جيش الاحتلال، أعلن أن خسائر عملياته البرية في غزة، مؤلمة، وسنؤمن قواتنا، مشرا إلى أنه يراقب الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان.

فيما عرضت "القاهرة الإخبارية" تقريرا، عن قلق الاحتلال الإسرائيلي من الخسائر؛ في حال الاجتياح البري الكامل.

تقرير قناة "القاهرة الإخبارية" أشار إلى قلق الاحتلال الإسرائيلي من حدوث خسائر فادحة منتظرة له؛ في حال الاجتياح البري الكامل لقطاع غزة.

وقال التقرير: "ما بين الاجتياح الكامل والعمليات المحدودة يخشى الاحتلال الإسرائيلي من خسائر فادحة منتظرة حال إقدامه على اجتياح بري لقطاع غزة، نظرا لما يمكن أن يواجهه من مقاومة عبر الصواريخ المضادة للدبابات والآليات المدرعة، والتي تعتمد عليها إسرائيل بصفة أساسية في عملياتها البرية المحتملة".

وأضاف: "على ضوء ذلك تمارس عدة دول على رأسها الولايات المتحدة ضغوطا على الجانب الإسرائيلي من أجل إلغاء قرار الاجتياح البري لقطاع غزة خشية لتأدية ذلك إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة لتشمل دولا وأطرافا أخرى".

وتابع: "واشنطن سبق وأرسلت تحذيرات إلى تل أبيب من خطورة الاجتياح البري بسبب حرب الشوارع المتوقعة مع الفصائل الفلسطينية، واقترحت تنفيذ عمليات برية محدودة داخل القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر".

واستطرد التقرير: "في هذا السياق يتحرك جيش الاحتلال ببطء شديد على الأرض في ظل تصاعد حدة الخلاف حول الخسائر الكبيرة المتوقعة والتي ستحدث داخل صفوفه".