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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن ينصح مواطنيه بتجنب السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى

صدى البلد

نصحت وزارة الخارجية وشئون المغتربين المواطنين الأردنيين، بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.

وأكدت الوزارة أن ذلك حرصاً منها
على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان، في بيان رسمي، أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان.

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وأكد المسئول الأردني حرص الوزارة على سلامة الجميع، مطالبا المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة.

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