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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليخططوا كما يشاءون.. عمرو أديب يعلق على قضية تهجير الفلسطينيين

صدى البلد

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وكتب الإعلامي عمرو أديب : “من زمن لم نستخدم كلمة الإرادة فليخططوا كما يشاءون ويقولوا فى مؤتمراتهم الصحفية كل تصوراتهم المريضة لحل الورطة الغزاوية، وبصراحة أصبحت أتعجب من الباحثين عن تأكيدات لموضوع التهجير وكأنه أمر واقع، وكل ما علينا هو مراقبته أثناء حدوثه ، لن يفعل أحد شيء أنت لا تريده وخاصة أنه لم يعد سرا ، لو الإرادة موجودة كل ما يقال لا معنى له وكلما زادوها فقدت معناها”.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتوافد المجموعة الأولى من حملة الجنسية المزدوجة إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضح أن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، ووجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وأضاف مراسل القناة، أن أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة، وتجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وهناك استعدادات بمستشفيي الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة.

وأكد أن الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

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