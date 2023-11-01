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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الرئيس الإيراني على مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن مجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة هي جريمة حرب إسرائيلية أخرى.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، بأن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، دعا إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل.

 

وحسب “تسنيم”، قال خامنئي، إنه “يجب على الدول الإسلامية أن تطالب بوقف فوري للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة”.

مجزرة جباليا الثانية

وفي وقت سابق من اليوم، قال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن عائلات بأكملها استشهدت في مجزرة جباليا الثانية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

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وأكد الدفاع المدني في غزة، أن “العشرات استشهدوا في مجزرة الفالوجا بمخيم جباليا”، مشيرا إلى أن “طواقمنا تواجه صعوبات جمة في إسعاف الجرحى”.

 

وأوضح أنه “لا بد من تدخل عالمي فوري لإدخال الوقود”.

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