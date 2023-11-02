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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس عربية النواب : مصر تقوم بدور ليس له مثيل بالعالم فى القضية الفلسطينية

أحمد فؤاد أباظة ،
أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئوون العربية بمجلس النواب

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئوون العربية بمجلس النواب إننا يجب أن نتفق جميعا على أننا كشعب مصرى بقيادة رشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى نقود منظومة نتحمل فيها الدور الأكبر للقضية الفلسطينية ، حيث أن مصر تقوم بدور فى القضية الفلسطينية ليس له مثيل فى العالم كله ولم تقوم به أى دولة فى العالم.

وأضاف أباظة خلال حواره لـ"صدى البلد" : وعلينا أن نتفق أن مصر هى زعيمة الأمة العربية ، ومن هذا المنطلق فإننى أرى أن الرئيس السيسى يحافظ على الدولة الفلسطينية بكل ما يملك وكل طاقاته ، مع الوضع فى الإعتبار أن هناك حدود مصرية لابد من احترامها.

وتابع رئيس لجنة الشئوون العربية بمجلس النواب :ومن هذا المنطلق فنحن نقول أنه منذ عام 1948 حينما ننظر إلى الحروب التى قامت خلال الفترة الماضية فإننا لم نرى حرب استنزاف وقهر وإبادة جماعية فى قطاع غزة للأطفال والنساء العزل الذين لا يملكون شيىء فى حياتهم سوى انهم يقذفون العدو الإسرائيلى بالحجارة ، ولذلك فإننى لم أرى قوى غاشمة بهذا الشكل.

وأضاف: كما أن أمريكا تقود حرب ضروس على الشعب الفلسطينى وقطاع غزة تحديدا لإبادته ومحوه من على الأرض بشكل مخيف ، لكننا نقول للشعب الفلسطينى أننا كشعب مصرى وقيادة ممثلة فى الرئيس السيسى نحن معكم بكل ما نملك من طاقة وقوة ولن نفرط فى القضية الفلسطينية مهما كانت الظروف.

واختتم: وننادى من كل البرلمانات الدولية والعالمية وعلى كافة المستويات لإيقاف الإبادة الجماعية لأهل غزة العزل الذين لا يمكلون شيىء.

رئيس لجنة الشئوون العربية بمجلس النواب القضية الفلسطينية الرئيس السيسي قطاع غزة العدو الاسرائيلي

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