حصيلة مفجعة.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8850 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء غزة لرقم يقترب من التسعة آلاف وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

ذكرت الوزارة ارتقى 8850 شهيداً ونحو 24 ألف جريح في العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والضفة.

يأتي ذلك فيما رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر قبول 81 جريحًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وجددت المنظمة دعوتها إلى "الوصول العاجل والسريع للمساعدات الإنسانية - بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية - إلى وفي جميع أنحاء القطاع".

