ربنا ينصر الشعب البطل.. رامي جمال يعلن دعم الفلسطينيين في غزة

علق الفنان رامي جمال، على الاوضاع داخل غزة، بعد استمرار القصف، عبر حسابه على انستجرام.

وكتب: “حبايبي الشعب الفلسطيني البطل ربنا ينصركم ويتولاكم”.

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تدمير 4 آليات إسرائيلية، والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد ميداني في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها؛ بسبب المقاومة الشرسة.

وأوضح أن “قوات المقاومة فجرت آليات إسرائيلية عدة"، مضيفا: "مقاتلونا يشتبكون مع قوات الاحتلال في أكثر من محور”.