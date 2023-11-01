منظمة إنقاذ الطفولة: نشعر بالرعب من حجم الدمار في غزة

طالبت منظمة إنقاذ الطفولة بوقف فوري لاطلاق النار لإنقاذ حياة الأطفال والأهالي في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة عبرية.

وعبرت المنظمة عن صدمتها بقولها "نشعر بالرعب من حجم الدمار" الذي لحق بغزة جراء الغارات الصهيونية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

وقال جيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "بدون وقف إطلاق النار، فإن حياة الآلاف من الأطفال على المحك".

زأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء غزة لرقم يقترب من التسعة آلاف وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

وذكرت الوزارة انه ارتقى 8850 شهيداً ونحو 24 ألف جريح في العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والضفة.

ياتي ذلك فيما رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر قبول 81 جريحًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وجددت المنظمة دعوتها إلى "الوصول العاجل والسريع للمساعدات الإنسانية - بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية - إلي جميع أنحاء القطاع".