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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث منظومة الشكاوى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث ومتابعة منظومة الشكاوي بالمحافظة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومدي تطور الحالة الحقوقية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية،  وقد ضم الوفد كلا من الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوفد ، وأسماء شهاب مدير منظومة الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس ، وراية خطاب مسئول منظومة الشكاوي بالمجلس ، و ثناء الاسيوطي مدير العلاقات العامة بالمجلس ، وهاني مخلوف مسئول الإعلام بالمجلس ، ورضوي صقر باحثة قانونية بالمجلس ، و أحمد كمال باحث قانوني بالمجلس.

  
وأكد " المحافظ " علي أنه من اقوي مبادرات حقوق الإنسان التي شهدها العصر الحديث هي مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتوفير كافة الخدمات لأهلينا في الريف المصري ، وهي سابقه لم تحدث من قبل من خلال توفير الخدمات لأكثر من 60% من الشعب المصري .


وأشار " مختار " الي أن الدقهلية تتعامل مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كافة الجوانب لتقديم الخدمات بكافة أنواعها ومنها الخدمات الطبية بالمستشفيات وانشاء مكاتب لخدمات المواطنين والمرضي داخل المستشفيات ، بالإضافة إلي العديد من المبادرات لتخفيض الأسعار وتوفير كافة السلع الاستراتيجية .


كما أكد " المحافظ " علي أن العدالة في توزيع الخدمات بكافة أنواعها ووصول الخدمات لمستحقيها من أهم محاور حقوق الإنسان ، لأن جميع المواطنين سواسية اي كان موقعهم أو وظيفتهم .
كما أشار " مختار " الي أن أحد أهم حقوق الإنسان هو التوصل مع المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية  ووسائل التواصل الاجتماعي ، وقمنا بتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء ، بالإضافة إلي انشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام بالمحافظة .


ومن جانبه قال " رئيس وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان " أن ما شاهدناه اليوم من تطور في الحالة الحقوقية بالمحافظة يعكس اهتمام محافظ الدقهلية بتفعيل المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالمحافظه بما يضمن تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نهاية عام 2021 ، وبكل تأكيد اهتمام المحافظة بالتعاطي مع منظومة الشكاوي ووضع حلول غير تقليدية لضمان استدامة تعزيز جودة الخدمات المقدمه للمواطنين في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

 

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