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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب سليمان وهدان: الدولة المصرية تعمل في خطوط متوازية لدعم القضية الفلسطينية

النائب سليمان وهدان،
النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية في جميع مراحلها، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن مصر من أكثر المتمسكين بضرورة إحلال السلام العادل والشامل وتحقيق الأمن المستدام من أجل تسوية حقيقية قائمة على حقن دماء الفلسطينيين دون تصفية للقضية، وحماية أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية.

وقال "وهدان"، فى بيان صحفى له، إن الدولة المصرية تعمل بكل مؤسساتها من أجل تقديم الدعم اللازم إلى الأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف المعاناة التى يواجهونها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على سكان القطاع.

وأضاف أن الدولة  تعمل على محورين متوازيين؛ الأول الضغط من أجل التهدئة والإعلان عن هدنة، والثاني هو تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشددا على أن مصر تدرك جيدا دورها المحورى في المنطقة، وهو ما يتطلب منها عدم تعريض أمنها القومي للخطر، باعتباره إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح "وهدان" أن القيادة السياسية تلعب دورا فاعلا في التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي، مشددا على أن مصر حريصة على الحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية وسلامة شعبها، وحماية المدنيين، وتحقيق مبادئ الشرعية الدولية، من خلال تنفيذ  حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى جهود مصر المستمرة من أجل الضغط لفتح معبر رفح بشكل دائم، في ظل قيام قوات الاحتلال باسستهدافه على الجانب الفلسطيني، وهو ما عرضه للتدمير، ما تسبب في إعاقة لسير العمليات بين البوابتين المصرية والفلسطينية، بالإضافة إلى تحديد مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح.

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