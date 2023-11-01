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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس السيادة السوداني يقيل 5 وزراء من مناصبهم

صدى البلد

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، إقالة 5 وزراء، بما في ذلك وزير الطاقة والنفط ووزيرة التموين.

وقال المجلس في بيان له عبر تيليجرام، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بإقالة عدد من الوزراء، وهم وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد، ووزير النقل هشام أحمد علي.

وأضاف البيان أن المجلس أقال سعاد الطيب حسن وزيرة العمل والإصلاح الإداري.

وأصدر البرهان قراراً بإعفاء الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصب وزير الثروة الحيوانيّة، وطالب القرار أطراف سلام جوبا بترشيح البديل.

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