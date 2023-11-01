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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع خسائر جيش الاحتلال .. 14 قتـ يل خلال توغل الاحتلال فى غزة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال بانه قد ارتفع عدد قتلى جيشه  إلى 14، فيما يقول بتكبد الكيان الصهيوني خسائر كبيرة هي الأكبر منذ عقود مع اندلاع طوفان الغضب 7 أكتوبر.

واصل الاحتلال غاراته في اليوم السادس والعشرين من العدوان. 
وسبق وأفاد إعلام الاحتلال بارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في العملية البرية في غزة إلى 13 جنديا.

يأتي ذلك فيما تم فتح معبر رفح الحدودي لإجلاء الجرحى وحاملي جوازات السفر الأجنبية إلى مصر.
واعترف الجيش الصهيوني، اليوم الأربعاء، بمقتل جنوده في حادثين منفصلين شمال قطاع غزة يوم  امس الثلاثاء.
يأتي ذلك فيما أفاد راديو صوت فلسطين بحدوث مجزرة جديدة في جباليا بعد مجزرة ضخمة امس.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا  في مجزرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة .
واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المكان.

ووصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين الأونرا وقف إطلاق النار الإنساني الفوري بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين".

وقالت الأونروا إن "مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمامنا لا تطاق".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء غزة لرقم يقترب من التسعة آلاف وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.
ذكرت الوزارة ارتقى 8850 شهيداً ونحو 24 ألف جريح في العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والضفة.
 

7 أكتوبر 24 ساعة 400 شهيد الاحتلال الصهيوني الـ 14

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