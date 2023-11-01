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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهاز شئون البيئة يدعو لتبادل الخبرات بين مصر وكوريا بمجال تكنولوجيا المياه

صدى البلد

شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الندوة التى نظمتها الوكالة الكورية لتعزيز التجارة والاستثمار(kotra) تحت عنوان "شراكة الأعمال بين مصر وكوريا فى الصناعات المتعلقة بالمياه"، لبحث خلق شراكات وتبادل الخبرات وتعزيز أطر جديدة للتعاون بين البلدين.

وأكد الدكتور على أبو سنة، أن هذا الحدث يُعد فرصة جيدة لمزيد من التعاون واستكشاف شراكات جديدة بين كل من مصر وكوريا في مجال الصناعات المتعلقة بالمياه، مشيرًا إلى مواجهة مصر وكوريا تحديات كبيرة في مجال المياه، مضيفاً أنه من خلال العمل معًا، يمكن معالجة تحديات المياه المشتركة وخلق مستقبل أكثر استدامة لكلا البلدين.

وأضاف أنه على الرغم من هذه التحديات، تتمتع مصر بخبرة تاريخية طويلة في إدارة المياه، في حين تعتبر كوريا رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المياه، مشيرًا إلى أن هذا الحدث فرصة جيدة للشركات من كلا البلدين لتبادل الخبرات وتعزيز أطر جديدة للتعاون معًا، معربًا عن أمله في الخروج بشراكات من شأنها أن تساعدنا على مواجهة تحديات المياه المشتركة لدينا.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن هناك العديد من المزايا المحققة التى يمكن أن تنشأ من شراكة الأعمال بين مصر وكوريا في مجال الصناعات المتعلقة بالمياه ومنها نقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى إمكانية تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والكورية في مجال تكنولوجيا المياه، مما يساعد على تحسين أنظمة إدارة المياه والبنية التحتية لديها، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة حيث يمكن للشركات الكورية والمصرية التعاون معًا لتطوير وتنفيذ حلول جديدة للمياه، حيث يشمل ذلك مشاريع مثل محطات تحلية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة الري.

وأضاف د.على أبو سنة أنه يمكن للتعاون والشراكة بين الجانبين الوصول إلى الأسواق حيث يمكن للشركات الكورية الوصول إلى السوق المصرية من خلال الشراكة مع الشركات المصرية، مضيفًا أنه يمكن أن تكون هذه فرصة قيمة للشركات الكورية لتوسيع أعمالها، كما يزيد ذلك من خلق فرص العمل بين البلدين.

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