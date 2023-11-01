انقطاع التيار الكهربائي.. تحذيرات من أمر خطير داخل الشمس سيؤثر على الأرض

عرضت فضائية " العربية " تقريرا يرصد تقديرات لمجموعة من العلماء بأن الدورة الشمسية الحالية ستكون أكثر شدة من سابقتها.

وأوضح التقرير أن الدورة الشمسية الحالية سيكون لها تأثيرات على كوكبنا، ففي شهر أكتوبر أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي تعديلا لتوقعاته التي أصدرها في 2019 للدورة الشمسية الحالية.

وتابع التقرير أن الحد الأقصى للطاقة سيحدث في وقت أقرب مما كان متوقعا وكان ذلك في عام 2025.

وأكمل التقرير أن الانفجارات الشمسية ستكون أكثر قوة فيمكن أن تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإتلاف البنية التحتية للطاقة وتدمير نظام "gps".

ولفت إلى أن مجموعة من العلماء شككوا في تلك التوقعات، واعتبرت الوكالة الأمريكية أن تقديراتها الأولية غير موثوقة بدرجة كافية.