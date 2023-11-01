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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بإنشاء استراحات معلمين في مدارس الوديان

خلال العرض علي المحافظ
خلال العرض علي المحافظ

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإنشاء استراحات للمعلمين بجميع مدارس الوديان الجبلية حرصا علي استقرار العملية التعليمية داخل تلك المدارس ولتوفير كل سبل الراحة للمعلمين .
جاء ذلك خلال عرض محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس كمال موسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء 
 تابع  محافظ جنوب سيناء، الخدمات التعليمية المقدمة لأهالي المحافظة الوديان والتجمعات البدوية.

وذلك في اطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة الخدمة التعليمية داخل التجمعات البدوية بالوديان واستكمال السلم التعليمي حتى المرحلة الاعدادية.

 

خلال العرض علي المحافظ

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جنوب سيناء فودة يوجه إنشاء محمد عقل

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