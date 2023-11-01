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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة تطلق الموسم الثالث من برنامج "رؤية شبابية لمجابهة التطرف "

برنامج نحو رؤية
برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف "

 أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمشيخة الأزهر الشريف، الموسم الثالث من برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف " بمشاركة الكوادر الطلابية من جامعة قناة السويس، والذي يستمر حتي يوليو ٢٠٢٤ . 


وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تسعى لبناء الشخصية المصرية الواعية، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتصدي للظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري والتي تتنافى مع ثقافتنا .

ويتضمن البرنامج تنفيذ جلسات وورش عمل مع شباب الجامعات في مختلف الجامعات والمحافظات، وذلك للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب والتحاور مع المحاضرين والمتخصصين في الموضوعات المتعلقة بالتطرف ، وذلك بقاعات مرصد الأزهر لمجابهة الأفكار المتطرفة.

يذكر أن مشيخة الأزهر الشريف أسست "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" ليكون خط الدفاع الأول عن النشء والشباب ضد مظاهر التضليل في خطابات الحركات والجماعات المتطرّفة والإرهابية المنتشرة بكثرة على الشبكة العنكبوتية، لا سيما منصَّات التواصل الاجتماعي .

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