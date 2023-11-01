نتاج علاقة غير شرعية.. مقت ـل نجل راقصة فى القليوبية | تفاصيل

شهدت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية جريمة بشعة، حيث لقى طفل عامين مصرعه إثر تعرضه للضرب المبرح، علي يد أحد مربيه، وذلك بسبب كثرة لهو الطفل وبكائه فارتطم بالحائط مما أدى إلى مصرعه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة للمستشفى والقبض على المتهمين الأم والأب والأم غير شرعية، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى بمصرع طفل عمره عامين.

وجرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طفل قام أحد الأشخاص باستضافته نظير مبلغ مالي شهري ترسله والدة الطفل له، ولدى تأخر الأم عن إرسال المبلغ المالى قام المتهم بالتعدي علي الصغير بالضرب ورطمه بالحائط حتي سقط أرضا وتوفي متأثراً بجراحه.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى "آسر" وهو نتاج علاقة غير شرعية، ووالدته تعمل راقصة، وسلمته لأحد الأسر فى مدينة شبرا الخيمة مقابل إرسال مبلغ مالى للأسرة، ويوم الواقعة حدث لهو أطفال بين الطفل الضحية ونجلة الأسرة، نتج عنها قيام المربى برطم الطفل بالحائط، أدى إلى إصابة الطفل بجروح وتوفى متأثرا بإصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ علي جثة الطفل، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.