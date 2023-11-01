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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب فى مشاجرة مع آخرين بسبب الخلاف على ملكية محل بالقليوبية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه أثر تشاجره مع اثنان آخرين بسبب الخلاف على ملكية محل بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بالقليوبية، تحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب بدائرة القسم. 
زعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام اثنان بالتشاجر مع المجني عليه أثر خلافات على ملكية محل ملك والد المتهم الأول وكان يستأجره المجنى عليه وقام المتهمين بمحاولة طرده فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام بطعنه بسلاح أبيض اودى بحياته تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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