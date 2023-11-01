قصف 11 ألف هدف.. أرقام مفاجئة عن حجم الدمـ ار بقطاع غزة..فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا يرصد إحصائية صادمة لعدد الأهداف التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وأوضح التقرير أن إسرائيل قامت بقصف 11 ألف هدف داخل قطاع غزة ، واستخدمت إسرائيل 24 ألف طن من المتفجرات.

وتابع التقرير أن نصف سكان القطاع أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وتابع التقرير أن 45 % من مباني ومنازل القطاع تضررت بشكل كامل بسبب القصف، ومازالت الأرقام في تصاعد مستمر.

وأكمل التقرير أن تقديرت أولية فلسطينية تشير إلى أن حجم الخسائر المادية في غزة تتجاوز 4 مليارات دولار وهنا دمار شبه كامل للبنية التحتية بالقطاع، وقتلت الغارات أكثر من 8500 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء .