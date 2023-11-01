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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعيينات جديدة.. البرهان يصدر قرارات هامة تخص الحكومة السودانية

ارشيفي
ارشيفي

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً يقضي بتكليف عدد من الوزراء.

وشمل قرار التكليف كلا من :  تكليف أبو بكر أبو القاسم عبد الله بمهام وزارة النقل وتكليف محي الدين نعيم محمد بمهام وزارة الطاقة والتعدين وتكليف الفاتح عبد الله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين وتكليف أحمد علي عبد الرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري.

وكان مجلس السيادة السوداني أعلن في وقت سابق من ، اليوم ، إقالة 5 وزراء، بما في ذلك وزير الطاقة والنفط ووزيرة التموين.

وقال المجلس في بيان له عبر تيليجرام، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بإقالة عدد من الوزراء، وهم وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد، ووزير النقل هشام أحمد علي.

وأضاف البيان أن المجلس أقال سعاد الطيب حسن وزيرة العمل والإصلاح الإداري.

وأصدر البرهان قراراً بإعفاء الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصب وزير الثروة الحيوانيّة، وطالب القرار أطراف سلام جوبا بترشيح البديل.

 

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