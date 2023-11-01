وفود سياحية من 4 دول أجنبية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي أن المناطق الأثرية بالمحافظة تشهد هذه الأيام إقبالاً غير مسبوق من السائحين من مختلف الجنسيات لما تتمتع به المنيا من مقومات سياحية متفردة، جعلها تأتي في المرتبة الثالثة بعد محافظتي الجيزة والأقصر من حيث الكم الأثري على مر العصور التاريخية المختلفة.



وقال المحافظ - في بيان - إن المناطق الأثرية والمعالم السياحية استقبلت وفودًا سياحية متعددة الجنسيات من 4 دول هي (أمريكا ـ بلجيكا ـ إنجلترا - ألمانيا) حيث زاروا المناطق الأثرية في بني حسن - تونا الجبل - تل العمارنة، مؤكدًا أن توجيهاته للجهات المعنية بالمحافظة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم لهم للتمتع بالمعالم الأثرية.



وأوضح أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غربي مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرقي مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غربي مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارًا فرعونية وقبطية وإسلامية.