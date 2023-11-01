عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من رحم المعاناة يولد الأمل|ماذا قالت حملة السيسي عن نقل مصابي غزة؟

جرحى غزة
جرحى غزة

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه منذ صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 تشهد منطقة رفح البري تجهيزات مكثفة، واستقبال سيارات الإسعاف والفرق الطبية المجهزة لنقل الجرحى والمصابين من أشقائنا الفلسطينيين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الغاشم، وكذلك استقبال حاملي الجنسيات المزدوجة.

 

وأكدت الحملة على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها "فيسبوك"، أن "هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة".

 

وشددت على أن "هذه المشاهد تعد امتدادا للجهود المصرية التي ما زالت تقوم مصر بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة عبر منفذ رفح، داعية بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونؤكد حقهم في العيش بكرامة وأمان، في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

قبل وفاتها وأولادها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

فيديو حفل المنصورية.. مذيعة وراقصة شهيرة وخمور وسط 2000 طالب

مجازر إسرائيلية.. نداء عاجل من حركة حماس للمجتمع الدولي

ترشيحاتنا

امتدادا للحراك السياسي والدبلوماسي.. فلسطين ترحب بقرار الأردن استدعاء سفيره في إسرائيل

بنته مداريّة وشّها | ظهور صادم لـ محمد رمضان بقميص شبك .. شاهد

خصلة في الأنبياء من دعا بها تضاعف أجره .. احرص عليها

عواقب مروعة.. المنسق الأممي للإغاثة: القتال في غزة دخل مرحلة أشد هولا

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796

من مرارة الأحداث.. فلسطيني يعلم ابنته الضحك أثناء سماع أصوات القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق اللامع.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام

أموت معاه.. مقطع فيديو مؤثر لطفلة في احدي مستشفيات غزة لهذا السبب

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

احمي نفسك من الإصابة بالسرطان.. باتباع هذه النصائح العامة

فيديو

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

قصة سيدة تلقت خبر استشهاد عائلتها في غزة بطريقة غريبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ