من رحم المعاناة يولد الأمل|ماذا قالت حملة السيسي عن نقل مصابي غزة؟

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه منذ صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 تشهد منطقة رفح البري تجهيزات مكثفة، واستقبال سيارات الإسعاف والفرق الطبية المجهزة لنقل الجرحى والمصابين من أشقائنا الفلسطينيين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الغاشم، وكذلك استقبال حاملي الجنسيات المزدوجة.

وأكدت الحملة على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها "فيسبوك"، أن "هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة".

وشددت على أن "هذه المشاهد تعد امتدادا للجهود المصرية التي ما زالت تقوم مصر بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة عبر منفذ رفح، داعية بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونؤكد حقهم في العيش بكرامة وأمان، في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".